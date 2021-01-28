لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تُستخدم فيها المسحة الشرجية

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنهم في مرحلة التفاؤل الحذر في ظل انخفاض إصابات فيروس كورونا ومن الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية".





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الإجراءات الاحترازية تعتبر طوق النجاة لعبور مرحلة الخطر .





وتابع حسام حسني:" في بعض الأحيان يكون المريض مصابا بأعراض جهاز هضمي فقط وهنا يأتي دور المسحة الشرجية ولكن تلك الطريقة تستخدم في حالات نادرة فقط وليس أمرا عاما يتم استخدامه".





وأشار حسام حسني إلى أنه في حال تواجد اعراض جهاز هضمي فقط ولا يوجد أعراض على الجهاز التنفسي تكون المسحة عن طريق الأنف والفم غير دقيقة ".





ولفت حسام حسني إلى أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي والهضمي والقلب والكلى وفي بعض الحالات النادرة تظهر على المصاب أعراض هضمية فقط ولا توجد أعراض جهاز تنفسي وتكون المسحة الشرجية في هذه الحالة أكثر دقة ".



