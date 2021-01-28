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في طور التجارب.. أول لقاح ضد كورونا عن طريق بخاخ الأنف.. تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 10:00 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور  محمد رحيم  الباحث في علم الفيروسات في جامعة لانكستير البريطانية، إن  معظم اللقاحات المتاحة تكون عن طريق الحقن ولا يوجد أي لقاح عن طريق الجهاز التنفسي.

وأضاف محمد رحيم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"   فيروس كورونا  يدخل عن طريق الجهاز التنفسي العلوي  ويتواجد في منطقة الأنف والحلق لفترة  قبل الدخول إلى الجهاز التنفسي".

وتابع محمد رحيم:" نقوم بتطوير لقاح ضد كورونا عن طريق بخاخ الأنف لتكوين حائط صد في المستقبلات الأولى لفيروس كورونا في الانف والحلق".

 وأكمل محمد رحيم:"  اللقاح يعتمد على فيروس من الدواجن ويتم استخدامه عن طريق الهندسة الوراثية ويتم استخدام البيض المخصب  لتكوين لقاح  يستخدم عن طريق بخاخ الأنف ".

ولفت محمد رحيم:"  خلال شهر سوف يتم تجربة هذا اللقاح على الإنسان  تمهيدا لاعتماده واستخدامه رسميا، والتجارب المبدئية على الحيوانات مبشرة ويتم  استخدام جرعتين  يفصل بينهما اسبوعين".

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