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وكيل صحة أسوان: تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولا أعراض جانبية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:21 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في اسوان، إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا أمس.

وأضاف إيهاب حنفي في مداخلة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور": "لم تظهر عليّ أي أعراض جانبية.. والاعراض الجانبية خفيفة للغاية".

ولفت ايهاب حنفي: "اللقاح الصيني يعتبر آمن اللقاحات عالميا وتم تجربته على فترات طويلة للتأكد من فعاليته وأمانه".

وأكمل ايهاب حنفي: "لم تظهر أي أعراض على أي طبيب حصل على اللقاح أمس حتى مع اختلاف الأعمار بين الأطقم الطبية ".

 ولفت إيهاب حنفي: "لو متاح اللقاح للجميع أنصح باستخدامه لأنه آمن وفعال بشكل كبير والسبيل للحد من انتشار فيروس كورونا ".

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