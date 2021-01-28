وكيل صحة أسوان: تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولا أعراض جانبية

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في اسوان، إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا أمس.





وأضاف إيهاب حنفي في مداخلة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور": "لم تظهر عليّ أي أعراض جانبية.. والاعراض الجانبية خفيفة للغاية".





ولفت ايهاب حنفي: "اللقاح الصيني يعتبر آمن اللقاحات عالميا وتم تجربته على فترات طويلة للتأكد من فعاليته وأمانه".





وأكمل ايهاب حنفي: "لم تظهر أي أعراض على أي طبيب حصل على اللقاح أمس حتى مع اختلاف الأعمار بين الأطقم الطبية ".





ولفت إيهاب حنفي: "لو متاح اللقاح للجميع أنصح باستخدامه لأنه آمن وفعال بشكل كبير والسبيل للحد من انتشار فيروس كورونا ".



