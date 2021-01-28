مستشار الرئيس للصحة: الأولوية في التطعيم للأطقم الطبية وهذا الأمر متبع في العالم كله

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الدولة المصرية سعت للحصول على حصتها من اللقاحات المنتجة عالميا والتي حصلت على موافقات للاستخدام .





وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" إنتاج اللقاحات لا يكون متوفر في وقت واحد وهناك أولويات للحصول على اللقاحات والعالم وافق على أن تكون الأولوية للأطقم الطبية لانها معرضة للإصابة بشكل أكبر بـ فيروس كورونا ..





وتابع محمد عوض تاج الدين:" الدولة المصرية بدأت في تلقيح الأطقم الطبية التي تتعامل مع حالات فيروس كورونا في مستشفيات العزل ثم الأطقم الطبية في مستشفيات الفحص ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ".





وأكمل محمد عوض تاج الدين:" كلما تصل شحنات من اللقاح يتم تطعيم الفئات صاحبة الأولوية بها وهذا هو الامر المتبع في كافة دول العالم وليس مصر فقط".



