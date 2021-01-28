ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار الرئيس للصحة: الأولوية في التطعيم للأطقم الطبية وهذا الأمر متبع في العالم كله

الخميس 28/يناير/2021 - 09:10 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
Advertisements
هاني حسين
قال  الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن  الدولة المصرية سعت للحصول على حصتها من اللقاحات المنتجة عالميا والتي حصلت على موافقات للاستخدام .

وأضاف محمد عوض تاج الدين  في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"  إنتاج اللقاحات لا يكون متوفر في وقت واحد وهناك أولويات للحصول على اللقاحات والعالم وافق على أن تكون الأولوية للأطقم الطبية لانها معرضة للإصابة بشكل أكبر بـ فيروس كورونا..

 وتابع محمد عوض تاج الدين:"  الدولة المصرية بدأت في تلقيح الأطقم الطبية التي تتعامل مع حالات فيروس كورونا في مستشفيات العزل ثم الأطقم الطبية في مستشفيات الفحص ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ".

 وأكمل محمد عوض تاج الدين:"  كلما تصل شحنات من اللقاح يتم تطعيم الفئات صاحبة الأولوية بها وهذا هو الامر المتبع في كافة دول العالم وليس مصر فقط".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد مجاهد يوضح خطة تلقي اللقاح للأطقم الطبية غدا في مستشفى أبو خليفة.. فيديو

الصحة: 50 ألف جرعة متوفرة من لقاح كورونا.. فيديو

الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل تستعد للتطعيم بلقاح كورونا

عوض تاج الدين: وضع برنامج زمنى للحصول على لقاحات كورونا من مصادر متعددة.. وأولوية التطعيم للكوادر الطبية

بالأسماء.. هذه المستشفيات تبدأ التطعيم ضد كورونا غدا

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لفيروس كورونا قريبا

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف تطورات معرفة مصدر فيروس كورونا فى ووهان

قرار جديد من قناة الأهلي بشأن منافسات كأس العالم للأندية

ضبط المتهمين بالاعتداء بمياه النار على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

سيراميكا كليوباترا يعير 3 من لاعبي الشباب إلى الأهلي وأسوان والنجوم

الشركة التركية المالكة للسفينة المخطوفة تصدر بيانا عاجلا بشأن الرهائن

"القاضية ممكن" حاضرة.. فيفا يعلن برومو كأس العالم للأندية..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

8 حوادث مميتة في 2020.. إعلان هذه الدولة عاصمة هجمات القرش في العالم

جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق