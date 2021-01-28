وزير الصحة الأسبق: نحن في نهاية الموجة الثانية.. وعلينا الحذر من الثالثة.. فيديو

قال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إن هناك انخفاضا في أعداد إصابات خلال الأسبوع الماضي وهناك 50 % انخفاضا في الحالات. أشرفأعدادإصابات فيروس كورونا الأسبوع





وأضاف أشرف حاتم في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نحن في نهاية الموجة الثانية من فيروس كورونا وذلك لا يمنع من حدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا في حالة عدم الالتزام بالإجراءات ".





وتابع اشرف حاتم:" على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وأكمل أشرف حاتم:" نأمل أنه مع حلول فصل الصيف يتم تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين في مصر وفي كافة أنحاء العالم وبالتالي يتم الحد من انتشار فيروس كورونا عالميا".



