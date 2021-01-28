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توك شو

وزير الصحة الأسبق: نحن في نهاية الموجة الثانية.. وعلينا الحذر من الثالثة.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 08:19 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إن هناك انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وهناك 50 % انخفاضا في الحالات.

وأضاف أشرف حاتم في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   نحن في نهاية الموجة الثانية من فيروس كورونا وذلك لا يمنع من حدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا  في حالة عدم الالتزام بالإجراءات".

وتابع اشرف حاتم:"  على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأكمل أشرف حاتم:"  نأمل أنه مع حلول فصل الصيف يتم تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين في مصر وفي كافة أنحاء العالم وبالتالي يتم الحد من انتشار فيروس كورونا عالميا".

ولفت اشرف حاتم:" في فصل الشتاء ينشط فيروس الانفلونزا بشكل كبير وتنشط الحالات المصابة بحساسية الجيوب الأنفية".
 
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