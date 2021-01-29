إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات

وفقًا لدراسة جديدة أجراها فريق من باحثي أكسفورد ، يعاني 1 من كل 8 مرضى تم شفائهم من ظهور مضاعفات نفسية أو عصبية في غضون ستة أشهر فقط بعد اختبار فيروس SARS-COV-2.





وجدت النتائج، المستندة إلى مسح ما يقرب من 2،36،379 ناجًا من COVID في الولايات المتحدة (واحدة من أكبر الدراسات التي أجريت حتى الآن) أن الإحصائيات ارتفعت إلى 1 من كل 3 إذا كان المريض يعاني بالفعل من مرض عقلي موجود مسبقًا.





تم العثور على التشخيص أيضًا ليكون أكثر أهمية بين أولئك الذين أصيبوا بمرض في الدماغ قبل COVID.



