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المسحة الشرجية.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:14 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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البهي عمرو
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ما تم نشره فى الصين أن المسحة التى تكون عن طريق الفم غير دقيقة، وأن المسحة الدقيقة تكون عن طريق الشرج، وقال إن الإصابة بفيروس كورونا احدى الإصابات بالجهاز التنفسي، وأن المسحة الطبية عبر الأنف و الفم هى المعتمدة حاليًا للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر  النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن ما تتحدث عنه الصين بالمسحة الشرجية لم يتم اعتمادها حتى الآن.

ولفت إلى أن المسحة عن طريق الفم والأنف لا تزال نتائجها محل ثقة على مستوى العالم، وأن دقة المسحة الطبية فى حدها الأدنى لا تقل عن 63%.

وأشار إلى أن مصر فى الفترة الأخيرة تشهد انخفاضا فى عدد الإصابات بكورونا، وهذا أمر مبشر، موضحًا الدولة تقوم بدور هام للحد من انتشار كورونا.

وأوضح أن مصر تجاوزت مرحلة ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا فى الموجة الثانية.

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