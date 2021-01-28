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أخبار العالم

بشرى سارة حول فعالية لقاح فايزر مع سلالات كورونا الجديدة

الخميس 28/يناير/2021 - 08:53 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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قسم الخارجي
أعلنت شركة فايزر، اليوم الخميس، فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا، في التعامل مع السلالات الجديدة للفيروس، واللذين ضهرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا. 

وكشف باحثون أمريكيون، معلومات جديدة عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا  والإعلان عنها في 8 ديسمبر الماضي، وهو ماقد يشير إلى صدمة جديدة للعالم حول أصل ظهورها، وفق ما ذكرت تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية.


وقال الباحثون :إن" السلالة الجديدة التي دخلت إلى الولايات المتحدة عدة مرات من خلال مسافرين قدموا إليها من بريطانيا، والقول بأنهم نشروا السلالة الجديدة في أمريكا ليس دقيقًا، حيث  يبدو أن السلالة  التي انتشرت في مناطق عدة بأمريكا، قد تم رصدها  بالفعل في أمريكا قبل وقت تحديدها في المملكة المتحدة".

وفي التفاصيل، أوضح عالم الأحياء مايكل ووربي من جامعة أريزونا الأمريكية قائلًا :" إنه وجد دليلًا على أن السلالة، المعروفة علميًا أيضًا باسم B.1.1.7 ، قدمت خمس مرات منفصلة على الأقل إلى الولايات المتحدة ، ومن المحتمل أن تكون دخلت عبر أشخاص مختلفين بأكثر من ذلك".

وأضاف ووربي :"من اللافت لنظر الجميع أن نلقي عليهم معلومات مهمة تقول، إنه ربما تكون السلالة الجديدة قد ظهرت بالفعل  في الولايات المتحدة، قبل حوالي 5-6 أسابيع قبل أن يتم التعرف عليها في بريطانيا لأول مرة واطلاق اسم علمي عليها هو  B.1.1.7 ".

وكتب العالم الأمريكي هذا في منشور على موقع إلكتروني مخصص لمشاركة المعلومات الجينية حول الفيروسات.
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