ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجانا لغير القادرين.. الصحة تعلن موعد فتح موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:07 م
هالة زابد
هالة زابد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر شاركت في التجارب الإكلينيكية للمرحلة الثالثة من لقاح سينوفارم الصيني ولم يثبت على الإطلاق حدوث أي أعراض جانبية شديدة أو خطيرة على متلقي اللقاح.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": "وزيرة الصحة شاركت في التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا الصيني".

وتابع خالد مجاهد: أن "موقع التسجيل للحصول على اللقاح تم فتحه للأطقم الطبية للحصول على اللقاح وبعد الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية سيتم فتحه أمام الجمهور لتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح في 40 مركزا على مستوى الجمهورية كمراكز لتلقي المواطنين اللقاح فيها".

وأكمل خالد مجاهد: "كل غير القادرين سوف يحصلون على اللقاح بالمجان وهذه هي توجيهات القيادة السياسية".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

مصادر: مستشفى أبو خليفة للعزل يضم 200 طاقم طبي و3 غرف مجهزة لتلقي اللقاح

الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

18 ألفا سجلوا حتى الآن.. الصحة: التسجيل لـ تلقي لقاح كورونا مفتوح لهذه الفئة فقط

وزيرة الصحة: مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

وزيرة الصحة تشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يتفق مع الشركة الإسبانية على مهلة 3 شهور لإصلاح مشاكل الـ VAR

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

وصل إلى 50 جنيها.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الثوم وموعد انخفاضها

55 جنيه للشحنة الواحدة.. تفاصيل إنتاج سيارة نصر الكهربائية

بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

حمى وسعال وفقدان حاسة الشم.. تدهور الحالة الصحية لـ زيدان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك