مجانا لغير القادرين.. الصحة تعلن موعد فتح موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن مصر شاركت في التجارب الإكلينيكية للمرحلة الثالثة من لقاح سينوفارم الصيني ولم يثبت على الإطلاق حدوث أي أعراض جانبية شديدة أو خطيرة على متلقي اللقاح.





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": " وزيرة الصحة شاركت في التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا الصيني".





وتابع خالد مجاهد: أن "موقع التسجيل للحصول على اللقاح تم فتحه للأطقم الطبية للحصول على اللقاح وبعد الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية سيتم فتحه أمام الجمهور لتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح في 40 مركزا على مستوى الجمهورية كمراكز لتلقي المواطنين اللقاح فيها".





وأكمل خالد مجاهد: " كل غير القادرين سوف يحصلون على اللقاح بالمجان وهذه هي توجيهات القيادة السياسية".