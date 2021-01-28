وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد يتلقي لقاح كورونا ضمن الأطقم الطبية

تلقى الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس، أول جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الصحة بالوادي الجديد، لبدء منح اللقاء لمقدمى الخدمة الطبية لمصابى كورونا بمستشفيات العزل المنتشرة على نطاق المحافظة.





كما بدأ مستشفى الخارجة العام في تطعيم طاقمها الطبى بلقاح فيروس كورونا ضمن خطة وزارة الصحى لتطعيم الطاقم الطبى بمستشفيات العزل.

وقال محروس، أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، إنطلقت في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، حيث تلقى العشرات من الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، قد بدأت اليوم الخميس، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات الوادي الجديد بلقاح فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تباعًا إعطاء اللقاح لباقي أفراد الأطقم الطبية والفئات المسموح لها بأخذه.

جاء بدء التطعيم بلقاح كورونا في مستشفى الخارجة العام، أحد المستشفيات المخصصة لعزل الحالات الإيجابية في محافظة الوادي الجديد، في ضوء قرار وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بإعطاء إشارة بدء تطعيم الطواقم الطبية بالمستشفى بلقاح كورونا، بعدما أوضحت وزارة الصحة أن التطعيمات آمنة، وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرةً إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.





وشدد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تعليماته إلى لجنة مكافحة العدوى بالمديرية ومشرفات التمريض بالمستشفيات، باتباع سياسة منع العدوى، بعدم دخول الزيارة لعدم انتشار العدوى واتباع معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح المتبعة لصالح العمل والمرضى.





كما أشاد محروس، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات والتبرعات العينية، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسر في ظل الأزمة الراهنة ومواجهة فيروس كورونا.





كما شدد وكيل صحة الوادي الجديد، في توجيهاته، بتشكيل حملة موسعة لضبط سوق الدواء والأماكن غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الدواء المصرية.