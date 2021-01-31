هل ارتداء كمامتين يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. استشاري مناعة وحساسية يجيب

قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إن ارتداء كماتين أفضل من قناع واحد عندما يتعلق الأمر بإبعاد فيروس كورونا.





وأوضح أنتوني فوسي، في برنامج Today، أن الغرض من القناع هو منع القطرات والفيروس من الوصول إلى فم الشخص وأنفه، لذا فإن زيادة الحواجز تزيد من الحماية بشكل طبيعي.





وتابع فوسي: "إذا كان لديك غطاء مادي بطبقة واحدة، فإنك تضع طبقة أخرى عليه، فمن المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فعالية"، "وهذا هو السبب في أنك ترى الأشخاص إما يخفون بشكل مزدوج أو يقومون بعمل نسخة من N95"، موضحا أن م راكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توصي بحجزها للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لكن خبراء الصحة يقولون إن الإخفاء المزدوج سهل ولا يحتاج إلى تفكير.





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وأضاف: "تضيف الطبقات المزدوجة ترشيحًا إضافيًا، ولكن الكثير من الفوائد تأتي أيضًا في التأكد من تغطية تلك الفجوات حول القناع لأنه ليس كل قناع ترتديه مناسبًا بشكل متساوٍ."





وتوصي الأبحاث المنشورة في cell.com بأن يبدأ الجمهور بـ "قناع جراحي عالي الجودة أو قناع من القماش من طبقتين على الأقل مع عدد خيوط عالية للحماية الأساسية"، من أجل الحماية القصوى يجب أن يرتدي الشخص قناعًا من القماش أعلى القناع الجراحي حيث يعمل القناع الجراحي كمرشح وقناع القماش الذي يوفر طبقة ترشيح إضافية وتحسين الملاءمة، فتعتبر هذه أفضل طريقة لعمل قناع مزدوج وفقا لما نشره موقعwebmd.





تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إنه لا ينبغي للجمهور الخلط بين أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة والأقنعة الجراحيةهم مختلفون.





يقول مركز السيطرة على الأمراض: "أقنعة الوجه التي يمكن التخلص منها هي أقنعة تستخدم مرة واحدة". "يتم بيعها عبر الإنترنت ومن خلال متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة هذه ليست نفس الأقنعة الجراحية أو الطبية الأخرى ".





ولا يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بإخفاء مزدوج ، ولكنه يقول عمومًا إنه يجب على الأشخاص ارتداء أقنعة من طبقتين أو أكثر من القماش القابل للغسل الذي يغطي الأنف والفم ويتناسب بشكل مريح مع الوجه.