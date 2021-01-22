خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

حذر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة ارتداء الكمامة التى تستخدم لمرة واحدة أكثر من أربع ساعات، لافتا إلى أن الكمامة تتعرض للتلوث على مدار الساعة من الأمام ، ولمسها يسبب انتشار كورونا، ربما لمرتديها نفسه.





وأضاف مجدي بدران لـ صدى البلد ، أن وضع الكمامات يقلل من احتمال الإصابة عند مخالطة شخص مصاب بـ فيروس كورونا ، لكن الفيروس يظل متربصا بمرتدى المملكة على مقدمتها.





وتابع: في بعض البلدان مثل فرنسا أو أستراليا يوصى بعدم استخدام الكمامة الطبية لأكثر من 4 ساعات، لأن المدة القصوى لاستخدام الكمامة تبلغ 4 ساعات حسب توصية منظمة الصحة العالمية المقدمة في مارس 2020 ، وهي تستند إلى دراسة أجريت عام 2009 والتي أظهرت أنه بعد 4 ساعات يقل تحمل الكمامة.





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وأفاد خبير المناعة بأنه عندما يقل تحمل الكمامة يصبح لدى مرتدى الكمامة ميل أكثر إلى لمسها في كثير من الأحيان بيده ، مما يزيد من خطر تلوث الأيدى بالملامسة ، وإعادة وضعها على وجهه ، مما يزيد من خطر استنشاق جزيئات الفيروسات القابعة على الكمامة وربما يسبب موت المصاب.





وأشار خبير المناعة إلي أن هناك بعض مخاطر للكمامة الرطبة حيث تنخفض خصائصها الكهروستاتيكية وبالتالي تحتفظ بجزيئات أقل وتقل نفاذية الهواء فيها تصبح أكثر مسامية.





وأوضح مجدي بدران متي يجب تغيير الكمامة

- من الأفضل تغيير الكمامة بعد 4- 6 ساعات ، بحد أقصى 8 ساعات.

-عندما يقل تحمل الكمامة

-ميل الشخص لخلعها

-عندما تكون مبتلة أو رطبة

-عندما تصبح ممزقةً

-عندما تصبح متسخةً

- عندما تسقط عليها قطيرات تنفسية من عال أو عطس لشخص آخر

-عند سقوط قطرات المطر على الكمامة

وأشار خبير المناعة إلى أن تطبيق غرامات لعدم ارتداء الكمامات قرار صائب طال انتظاره ، نتمنى الصرامة فى تطبيقه، لوضع حد للاستهتار فى الشارع المصرى، لأن بالطبع تنفيذ القانون يعلم الجماهير الالتزام للمصلحة العامة.



