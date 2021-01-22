كم من الوقت تستغرق أعراض فيروس كورونا؟

وأكد الخبراء، أن يختلف الوقت الذي يستغرقه التعافي من فيروس كورونا من شخص لآخر.

يشعر كثير من الأشخاص بالتحسن في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ويتعافى معظمهم تمامًا في غضون 12 أسبوعًا، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تستمر الأعراض لفترة أطول.





وأشارت الدراسة، إلى أنه لا يبدو أن فرص الإصابة بأعراض طويلة الأمد مرتبطة بمدى مرضك عندما تصاب بفيروس كورونا لأول مرة.. و"الأشخاص الذين عانوا من أعراض خفيفة في البداية لا يزالون يعانون من مشاكل طويلة الأمد".



