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مرأة

كم من الوقت تستغرق أعراض فيروس كورونا؟

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:02 ص
أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
وجدت دراسة جديدة، أن العديد من الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا تبدأ أعراضهم في التراجع بعد بضعة أيام أو أسابيع.

وحسب موقع " express"، يمكن أن تستمر أعراض كوفيد 19 لعدة أسابيع أو أكثر، وهذا ما يعرف باسم "كوفيد الطويل" أو متلازمة ما بعد كوفيد -19.

وأكد الخبراء، أن يختلف الوقت الذي يستغرقه التعافي من فيروس كورونا من شخص لآخر.


يشعر كثير من الأشخاص بالتحسن في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ويتعافى معظمهم تمامًا في غضون 12 أسبوعًا، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تستمر الأعراض لفترة أطول.

وأشارت الدراسة، إلى أنه لا يبدو أن فرص الإصابة بأعراض طويلة الأمد مرتبطة بمدى مرضك عندما تصاب بفيروس كورونا لأول مرة.. و"الأشخاص الذين عانوا من أعراض خفيفة في البداية لا يزالون يعانون من مشاكل طويلة الأمد".

تشمل الأعراض الطويلة الشائعة لـ فيروس كورونا Covid التعب الشديد (التعب)، وضيق التنفس، وألم الصدر أو ضيقه، ومشاكل في الذاكرة والتركيز ("ضباب الدماغ")، وصعوبة النوم (الأرق)، وخفقان القلب، والدوخة.
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