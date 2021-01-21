ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. هولندا تقرر فرض حظر التجوال

الخميس 21/يناير/2021 - 09:15 م
علم هولندا
علم هولندا
Advertisements
شيماء مصطفى
وافق البرلمان الهولندي، اليوم الخميس، على فرض حظر تجوال في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوسائل إعلام هولندية، من المقرر أن يبدأ حظر التجوال اعتبارًا من السبت المقبل من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 4:30 صباحًا.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 940 ألفا و106، اليوم الخميس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ إلى 13 ألفا و350 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من فيروس كورونا حتى الآن 12 ألفا و102 شخص من المصابين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 54 مليونا

لرفض قيود كورونا.. مسيرات لأنصار ترامب بحي حاكم كاليفورنيا.. فيديو

18 ألفا و213 إصابة جديدة.. بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ مايو الماضي

بداية جيدة.. الصحة البريطانية تكشف عدد من تلقوا لقاح كورونا في المملكة

جونز هوبكنز: حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 19 مليونا

إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز 2.16 مليون حالة

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل استكمال الدراسة والامتحانات.. 14 فبراير

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

مشادة على الهواء بين زاهي حواس وأحمد كريمة بسبب مومياوات الفراعنة

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور