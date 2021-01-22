فيديو جراف.. معلومات خاطئة حول فيروس كورونا المستجد

والتي يمكن ان تتسبب في إصابة شخص لعدد من المرات، ونقله الفيروس للآخرين.

وأكد أنه يجب أن يركز الناس على ارتداء الأقنعة، والتباعد الاجتماعي

،

وبدرجة أقل على

، ولمزيد من التفاصيل حول معلومات خاطئة حول كورونا؛ شاهد الفيديو جراف التالى.