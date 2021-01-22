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فيديو جراف

فيديو جراف.. معلومات خاطئة حول فيروس كورونا المستجد

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
انتشرت الكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة بين الأشخاص، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ، والتي يمكن ان تتسبب في إصابة شخص لعدد من المرات، ونقله الفيروس للآخرين.

وقال "دين بلومبرج" رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى UC Davis للأطفال بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن الطريق الأساسي لعدوى COVID-19 ليس عن طريق لمس السطح الملوث، ولكن من خلال الجهاز التنفسي.

وأكد أنه يجب أن يركز الناس على ارتداء الأقنعة، والتباعد الاجتماعي، وبدرجة أقل على تعقيم الأسطح، ولمزيد من التفاصيل حول معلومات خاطئة حول كورونا؛ شاهد الفيديو جراف التالى.
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