6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

في ظل انتشار جائجة فيروس كورونا تم انتقال الكثير من الشائعات، والمعلومات المغلوطة بين الأشخاص، والتي يمكن ان تتسبب في إصابة شخص بفيروس كورونا للعديد من المرات، ونقله للآخرين.





وقد كشفت صحيفة bbc حول اهم الشائعات التي تم تداولها حول الفيروس وهي...





الأسطح الملوثة ليست أعلى مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد -19

قال دين بلومبرج ، رئيس الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى UC Davis للأطفال ، إن الطريق الأساسي لعدوى COVID-19 ليس عن طريق لمس السطح الملوث ولكن من خلال الجهاز التنفسي، ويجب أن يركز الناس على ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وبدرجة أقل على تعقيم الأسطح.





وكشفت الاختبارات عن آثار COVID-19 على الأسطح ، لكن لم يثبت أي بحث أن الفيروس قابل للحياة في تلك الأماكن ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انحراف الأبحاث في اتجاهات أخرى.





يجب وضع المطهر لمدة دقيقة واحدة على الأقل للتطهير

لا يدرك الكثير من الناس أن معظم منتجات التنظيف يجب أن تظل مبللة على الأسطح لمدة دقيقة واحدة على الأقل ، وربما تصل إلى 10 دقائق ، قبل مسحها .





افرك يديك حتى تجف

عند استخدام معقم اليدين ، لا تدع يديك تجف في الهواء فقط، قال توزنيك: لكي يكون المطهر أكثر فاعلية ، افرك يديك معًا حتى تجف، و يجب أن تحتوي معقمات اليدين على 60٪ كحول على الأقل، و أكثر الأنواع الآمنة شيوعًا هي الإيثانول ، المعروف أيضًا باسم الكحول الإيثيلي.





لا تستخدم المطهر مع الميثانول، و حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الميثانول السامة ويمكن استيعابها من خلال الجلد، كما حذرت من أنه تم وصف أكثر من 100 مطهر على أنها إيثانول.





ارتداء القفازات ليس ضروريًا

لا توجد دراسات تظهر أن القفازات التي تستخدم لمرة واحدة تزيد من الحماية ضد COVID-19 ، لن يصيبك الفيروس من خلال يديك المرطبتين جيدًا ، وتذكر أن ملامسة السطح ليست المصدر الأساسي لانتقال COVID-19، إذا أصبت نفسك بالعدوى ، فسيكون ذلك من لمس وجهك بقفازات أو بدونها.





تعتبر الأقنعة ذات منافذ الفلتر خطيرة

قال توزنيك إن هذا النوع من الأقنعة مصمم للأشخاص الذين يعملون بالقرب من الأبخرة الكاوية أو المواد الكيميائية، إنهم يطردون الهواء الذي تتنفسه عبر المنفذ.





الشفاء من فيروس كورونا لا يجعلك بالضرورة محصنًا

قال بلومبرج إن الخبراء ما زالوا لا يعرفون ما إذا كان المريض الذي تم شفاؤه محصنًا ومدة استمرار المناعة، أفضل تقديراتنا من أوجه التشابه مع فيروسات كورونا الأخرى هي أن المناعة ستستمر بضعة أشهر، لهذا السبب على الأرجح سيضطر الأشخاص إلى الحصول على حقن معززة بمجرد تطوير لقاح COVID-19



