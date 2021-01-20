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أخبار البلد

تحليل PCR .. تعليمات جديدة للمسافرين من القاهرة إلى الأردن بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:20 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
ناشدت مصر للطيران عملائها المسافرين إلى الأردن، بضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية من أحد المراكز الصحية المعتمدة في مصر بحد أقصى خلال 72 ساعة قبل إقلاع الرحلة، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة الأردن.

وطالبت مصر للطيران عملائها ضرورة توفير وثيقة تأمين تغطي الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تحميل تطبيق "Aman – أمان" لمتابعة الحالة الصحية للمسافرين إلى دولة الأردن قبل السفر، وكذلك ملأ البيانات المطلوبة وفقًا للنماذج الصحية التالية..

كما توجه مصر للطيران عناية عملائها المسافرين إلى الأردن إلى أنه سيتم إجراء تحليل إضافي للكشف عن فيروس كورونا المستجد لدى الوصول مقابل قيمة إضافية يتم تحصيلها من كل راكب قبل صعود الطائرة، ويُستثنى من هذا القرار الأطفال دون الخمس سنوات أو الركاب الحاملين QR الخاص بمنصة السفر إلى دولة الأردن. 
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