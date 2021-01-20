دراسة جديدة حول الأضرار الدماغية التي قد يسببها فيروس كورونا لمصابيه

يبحث العلماء الآن في التأثير طويل المدى ، لمعرفة ما إذا كان فيروس كورونا يسبب ضررًا عصبيًا دائمًا ام لا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، يتابع باحثون من جامعة أوبسالا في السويد 19 شخصًا أصيبوا بالفيروس العام الماضي وظهرت عليهم أعراض عصبية.

تفاوتت شدة المرض في المجموعة من خفيفة إلى حرجة وتعافى جميع المشاركين، وتتراوح الأعراض من الهذيان إلى الغيبوبة.

واوضحت الصحيفة أن ثمانية أشخاص في الدراسة (42 في المائة) عانوا من تغيير الحالة العقلية ، وثمانية عانو أيضًا من الصداع نتيجة لـ Covid-19.

وخلال الدراسة تم أخذ عينات من السائل الدماغي النخاعي - الذي يحمي الدماغ والحبل الشوكي بالإضافة إلى توفير العناصر الغذائية - من جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى الجامعي في أوبسالا.

بدأت الدراسة في أبريل 2020 وهي مستمرة ، مع نشر النتائج الأولية مؤخرًا في المجلة الأوروبية لعلم الأعصاب التي تمت مراجعتها من قبل الأقران.

أظهرت عينات من سائل الدماغ مستويات مرتفعة من البروتينات المرتبطة بضعف الوظيفة العصبية.