ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لـ الأردن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
ياسمين القصاص
عرضت فضائية"اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى الأردن.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مع الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للعاصمة الأردنية عمان.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  إن رئيس الوزراء الأردني رحب بالرئيس، معربًا عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين.


 كما أشاد رئيس وزراء الأردن بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها في مصر، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وأعرب الرئيس من جانبه، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك علي المستوى الثنائي او في اطار آلية التعاون لثلاثي مع العراق.  

كما ثمن الرئيس الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

وقد شهد اللقاء استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يدعو رئيسة اليونان لزيارة مصر

الرئيس السيسي: نتطلع لتعظيم حجم الاستثمارات اليونانية في مصر

السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي يؤكدان دعم الدول التي تمر بأزمات وإنهاء معاناة شعوبها

بعد لقائه بالرئيس السيسي.. رئيس الوزراء الفرنسي: مصر شريك أساسي وإستراتيجي لنا

الرئيس السيسي يغادر مقر إقامته متوجها للقاء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

الرئاسة: السيسي وجه رسائل قوية وواضحة خلال لقائه مع ماكرون

ترشيحاتنا

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

بفستان أسود قصير .. عبير صبرى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

أحمد ياسر ريان كلمة السر وراء رغبة صلاح محسن في الرحيل عن الأهلي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

في عيد ميلاد أنغام.. تزوجت أحمد عز سرا.. وحملت لقب مطربة مصر الأولى

الخسائر ستكون مكلفة للغاية.. تصريحات صادمة من قيادة طبية لبنانية بشأن كورونا

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

خالد الغندور يلمح لمفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة