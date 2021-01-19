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السيسي : علاقات مصر والأردن بلغت مستوى متقدما يحقق مصالح البلدين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:57 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ياسمين القصاص
عرضت فضائية"اكسترا نيوز"، أن متحدث الرئاسة صرح بأن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة.

كما أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعميق علاقاتها مع الأردن بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات، من بينها إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم بين مصر والأردن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، وإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتياز الحكومة اختبار فيروس كورونا ونجاحها في تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدل الفقر وتنمية الصعيد، وتأكيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.

وتناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم بين مصر والأردن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.
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