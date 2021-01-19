خلال زيارته الرسمية لـ عمان.. السيسى يلتقي رئيس وزراء المملكة الأردنية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:00 ص
الرئيس السيسي
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، خبرا عاجلا عن لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية فى إطار الزيارة الرسمية لسيادته للعاصمة الأردنية عمان.
قال علي العايد وزير الإعلام الأردني، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن جاءت بناء على دعوة من ملك الأردن وهذا يعكس التقدير الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه مصر لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن المصالح العربية .
وأضاف العايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن هذه الزيارة امتداد لزيارات وتواصل مستمر علي كافة الأصعدة بين الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي. مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا ومستمرا بين البلدين .
وأوضح العايد ،: هناك قضايا كثيرة
تتقاسم فيها
الرؤى بين الأردن ومصر
بالإضافة
إلى العلاقة
الأخوية التي تربط الملك عبد الله بالرئيس السيسي وهذا نابع من حرص البلدين على تعميق المصالح بينهما.