وزير الإعلام الأردني: علاقات القاهرة وعمّان نموذج يحتذى في الشراكة الاستراتيجية

أكد علي العايد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات، وأن العلاقات بين البلدين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني أصبحت أنموذجًا يحتذى في الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية.









جاء ذلك في تصريح للوزير الأردني لوكالة أنباء الشرق الأوسط في ختام زيارته للقاهرة مساء اليوم الثلاثاء التي استمرت خمسة أيام التقى خلالها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.. فضلا عن لقاء وزراء السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.









وأشار الوزير الأردني إلى التطوّر الكبير والمتسارع والملموس بين البلدين في مختلف المجالات، الذي حظت به خلال السنوات الماضية مختلف أوجه العلاقات الأخوية حتى أصحبت العلاقات الثنائية أنموذجًا لافتًا في المنطقة، ومؤشرًا مهمًا على العزم المشترك والرؤى المتبادلة لدى الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع التعاون والتشاور والتنسيق نحو ما غدت عليه العلاقات من مستوياتٍ من الشراكة الاستراتيجية المتقدّمة.









كما أشاد بالإعلام المصري والعاملين في مختلف قطاعاته، والعلاقات التي جمعته بغالبية الإعلاميين المصريين، وما عرف عنهم من تواصلٍ دائم ومهنيةٍ عالية وحرصٍ ملموس على خدمة ما يجمع مصر والأردن من علاقاتٍ وطيدةٍ ومتجذرةٍ.









وأكد العايد اعتزازه الكبير بالفترة التي عمل فيها سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة ومندوبا دائمًا لبلاده في جامعة الدول العربية، معربًا عن تقديره العميق لما لمسه من علاقاتٍ أخويةٍ وثيقة، وتعاونٍ صادقٍ ومثمرٍ من قبل جميع المسئولين المصريين في مختلف المجالات والقطاعات، خلال فترة تواجده في القاهرة سفيرًا لمدة تقارب أربع سنوات، مثمنا جهود المسؤولين المصريين من أجل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الأردن، والحفاظ على ديمومتها وتذليل أية معيقات قد تواجه ما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.