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أخبار البلد

الصحة توجه 8 نصائح للعاملين بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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محمد غالي
وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للمواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواجهة انتشار عدوى كورونا، وجاءت النصائح كالتالي.

1- أثناء تواجدك بالعمل، احرص على تنظيف يديك باستمرار بالماء والصابون أو استخدم المطهر الكحولي.
 
2 - لا تنسى التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

3 - ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بها والتخلص منها بشكل أمن.
 
4 - عدم نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.

5 - الالتزام بآداب العطس والسعال.
 
6 - عدم التقبيل والأحضان والمصافحة بالأيدي.

7 - التهوية جيدا وعدم غلق المكاتب.
 
8 - إذا ظهرت عليك أي أعراض لابد من إبلاغ مسؤول العمل.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 878 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 157275 حالة من ضمنهم 123491 حالة تم شفاؤها، و 8638 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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