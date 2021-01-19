آلام يشعر بها 25% من المتعافين من فيروس كورونا.. تعرف عليها

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه على المتعافي من فيروس كورونا اتباع الاحترازية، مضيفًا "من 20% لـ 25% من المتعافين مازالوا يعانون من بعض الأعراض" . الإجراءاتالاحترازية،المتعافينالأعراض"





وأضاف أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "بعض المتعافين من فيروس كورونا يشتكون من ضيق في التنفس، وآلام في الجسم، وضبابية في التفكير، وعدم القدرة على التركيز والنوم".





وتابع أشرف عقبة "نسبة المتعافين الذين يعانون من أعراض ليست قليلة وهناك فرق بحثية تدرس سبب حدوث هذا الأمر".





وأكمل "هناك توصية عالمية من منظمة الصحة العالمية بضرورة توجه أي فرد يعاني من أعراض للطبيب المختص من أجل تشخيص الحالة بدقة".





وتابع "كل مريض يتوافق معه علاج معين ومن الضروري أن يستشير أي فرد مازال يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا طبيب لإعطائه أدوية تفيده".



