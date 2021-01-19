ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

آلام يشعر بها 25% من المتعافين من فيروس كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:57 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه على المتعافي من فيروس كورونا اتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا "من 20% لـ 25% من المتعافين مازالوا يعانون من بعض الأعراض".

وأضاف أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،  "بعض  المتعافين من فيروس كورونا يشتكون من ضيق في التنفس، وآلام في الجسم، وضبابية في التفكير، وعدم القدرة على التركيز والنوم".

وتابع أشرف عقبة "نسبة المتعافين الذين يعانون من أعراض ليست قليلة وهناك فرق بحثية تدرس سبب حدوث هذا الأمر".

وأكمل "هناك توصية عالمية من منظمة الصحة العالمية بضرورة توجه أي فرد يعاني من أعراض للطبيب المختص من أجل تشخيص الحالة بدقة".

وتابع "كل مريض يتوافق معه علاج معين ومن الضروري أن يستشير أي فرد مازال يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا طبيب لإعطائه أدوية تفيده".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لا يعرفه الكثيرون.. خبير يحذر من عرض طويل الأمد لفيروس كورونا

احذر.. ٣٥٪ من المصابين بكورونا معرضون لمخاطر نفسية بعد التعافي

د. أشرف عقبة: إصابة فيروس كورونا غير متوقعة.. فيديو

أشرف عقبة: سلالة كورونا المنتشرة فى إنجلترا ترفع نسبة الإصابات بحوالي 70%

أستاذ باطنة ومناعة: 10 أعراض لإصابة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة

أستاذ مناعة: الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة فى إصابات كورونا..فيديو

ترشيحاتنا

مرشح بايدن للخارجية: سنعقد اتفاقا نوويا مع إيران في هذه الحالة

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. مفاجأة تامر أمين السعيدة للأهلي.. ورد ناري من أحمد موسى على وزير الإعلام.. والمنشآت الفندقية تعلن خبرا سارا للسياحة الداخلية

دعاء لحفظ النفس من كل مكروه بـ 8 كلمات نبوية

لولا مغادرة ترامب.. دولتان كانتا قريبتان من عقد اتفاق سلام مع إسرائيل

سجَّان السادات.. كيف تعامل الفنان صلاح ذو الفقار مع الزعيم الراحل خلال اعتقاله.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور أودي RS E-Tron GT الكهربائية أثناء شحنها

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها