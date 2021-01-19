دراسة جديدة: ارتداء الكمامات هي الطريقة الفعالة لوقف انتشار كورونا

توصلت دراسة تاريخية إلى أن ارتداء الكمامات هي الطريقة الفعالة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وجد الباحثون في الولايات المتحدة أن ارتفاع بنسبة 10 في المائة في ارتداء القناع أدى إلى تقليل انتشار فيروس كورونا بنسبة كبيرة قلصت نسبة الوباء .





واوضحت الدراسة، أن زيادة ارتداء الكمامات يقلل من نقل الأشخاص المصابون بالفيروس إلى آخرين مما يؤدي هذا الأمر إلى تقليص حجم تفشي الوباء بشكل جيد.

ومع ذلك، يحذر العلماء من أنه على الرغم من أن أغطية الوجه يمكن أن تساعد في السيطرة على انتقال فيروس كورونا في المجتمع ، إلا أنها لا ينبغي أن تكون بديلًا عن تدابير فيروس كورونا الأخرى مثل التباعد الاجتماعي.

قال الخبراء المقيمون في الولايات المتحدة إن النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نشرت في مجلة لانسيت ديجيتال هيلث ، تشير إلى أن المجتمعات التي يرتديها الأقنعة بشكل كبير بالإضافة إلى التباعد الجسدي هي الأكثر احتمالا لتكون قادرة على التحكم في انتقال العدوى.