الكمامة القماش لا تحمي من سلالة فيروس كورونا الجديدة

حذرت الحكومة الفرنسية من أن أقنعة الوجه القماشية قد لا تحمي الأشخاص من متغيرات فيروس كورونا الجديد.

بعد ظهور سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، بالمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا ، بدأت الحكومة الفرنسية في تعديل إرشاداتها بشأن ارتداء أقنعة الوجه المصنوعة من القماش، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلى الرغم من عدم نشر هذا الأمر رسميًا ، قال المجلس الاستشاري للصحة في فرنسا ، إن أقنعة القماش قد لا تكون الخيار الأكثر أمانًا للأشخاص.

وقال ديدييه ليبيليتييه ، الرئيس المشارك لمجموعة عمل فيروس كورونا التابعة لـ HCPS ، انه عندما يتعلق الأمر باختراق بعض المتغيرات الفيروس الجديدة ،التي هي أكثر عدوة السؤال الذي لابد من طروحه وهو أي نوع من القناع للتوصية لعامة الناس.

وأوضحً أنه بينما يفضل الناس أقنعة القماش لأنها يمكن إعادة استخدامها ، فإنها لا تضمن مستوى مناسبًا من الحماية ضد متغيرات سلالة كورونا الجديدة.