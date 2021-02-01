حملات أمنية مكثفة لضبط العناصر الخطرة والأسلحة النارية خلال شهر.. شاهد

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، واستهدفت الحملات الأمنية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (2261متهما) وبحوزتهم (90 قطعة سلاح ناري – 187 طلقة مختلفة الأعيرة - 50 قطعة سلاح أبيض)، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، كما تم تنفيذ (21808) أحكام قضائية متنوعة، وضبط (2) تشكيل عصابي، (2059) قضية متنوعة.





وأثمرت الجهود ـ خلال شهر ـ في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط (210) عنصر إجرامي آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية - الإسكندرية– البحيرة – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – جنوب سيناء - المنيا – أسيوط – سوهاج - قنا)، بإجمالي مضبوطات (179) قطعة سلاح ناري (2رشاش – 87 بندقية آلية – 46 بندقية خرطوش - 8مسدس – 36 فرد محلى)، (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض)، وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.





وتمكنت من ضبـط (4337 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة (3725) متهما، أبرزها (3جرينوف – 3 رشاش – 396 بندقية آلية– 682 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 298مسدس – 2954 فرد محلى – 11972 طلقة مختلفة الأعيرة – 7508 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط (62) تشكيلا عصابيًا، ضموا (194) متهم، ارتكبوا (286) حادثا، ضبط (674) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 11 بندقية "غير مششخنة" – 7 مسدس – 157 فرد محلى – 503 طلقات مختلفة الأعيرة - 477 سلاح أبيض).





تنفيذ (2032520) حكما قضائيا متنوعا، بينها (8364) حكم جناية من بينها (14 حكم بالإعدام – 389 حكم بالسجن المؤبد و(621402) حكم جزئى، و(122789) حكم مستأنف، و(992900) حكم غرامة، و(287065) حكم مخالفة.





ونجحت مكافحة المخدرات فى ضبط (6276) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6815) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (2 طن و864,403 كيلو جرام، 7 أفدنة منزرعة بذات النبات و238 شجيرة بانجو، وكمية من نبات الحشيش المخدر وزنت (560,398 كيلو جرام، و3 أفدنة خشخاش)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (91,881 كيلو جرام).





ونجحت الجهود فى ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت (6,133 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (97,093 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (13,866 كيلو جرام)، وكمية من مخدر شابو وزنت (27,867 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (18,494 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,827 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (1.560 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت (1,373 كيلو جرام)، و(161302 قرص مخدر).





وأسفرت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية فى إعادة (45) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (472) قضية أحداث، وضبط (1120) قضية مصنفات فنية، وضبط (42199) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (185) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى (307) متهم.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية فى ضبط (753878) مخالفة مرورية متنوعة.. كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على (1203) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ (8448) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (255) منهم، وفحص (6693) مركبة تبين مخالفة (630) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(26598) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (2231) سائق منهم، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (40) قضية بإجمالي (56) متهم.. بمضبوطات وزنت (4 أطنان، و686 كيلو جرام).





ووجه قطاع الأمن الاقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (38754 قضية تموينية متنوعة"، بينها ضبط (730) قضية أسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (34030إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 4594050 جنيه، وضبط (79) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1248526لتر)، وضبط (469) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (157,567 طن – 91575 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (151) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت ( 40,38 طن – 2187عبوة – 8103 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.





وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (337239) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (257834339جنيه).





وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (7304) قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها (757) قضية ضرائب عامة، كشف (1004) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (501) قضية في مجال الجمارك، (44) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1335) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (1101) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (35) قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - سوق مال - تهريب جمركي"، (13) قضية في مجالات "اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام "، (20) قضية "احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت – طلب رشوة - استغلال نفوذ - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (19719128269جنيه).





وتمكنت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" من ضبط (30095) قضية تموينية متنوعة، وضبط (7850) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات (50032) شيشة، وغلق (45818) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط (409225) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(397920) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (11305) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وتم