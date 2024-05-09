وكيل موازنة النواب: نستمع لرؤية المركزي للمحاسبات وإبلاغها لمجلس الوزراء

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهاز المركزي للمحاسبات من اهم المؤسسات بالدولة، مشيرا إلى أنه دائما يرفع تقاريره للجهات المعنية للدولة، ويرد على الحساب الختامي للدولة والجهات الإقتصادية كل عام.

وقال مصطفى سالم، حلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”: نعقد إجتماع ونستمع لرؤية الجهاز المركز للمحاسبات، حول أداء المؤسسات الإقتصادية، وندون معظم الملاحظات المهمة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وإبلاغها لمجلس الوزراء.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: نطالب دائما بأهمية الإستفادة من القروض التي حصلت عليها الدولة، مؤكدا أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن هناك منح وقروض حصلت عليها الدولة، ولم يتم الإستفادة منها، وبالتالي يتم الضغط على ميزانية الدولة.