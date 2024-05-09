خطة النواب توصي بزيادة مبلغ العلاج على نفقة الدولة لـ 10 مليارات جنيه

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم علي عمل توصية بزيادة بند العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ 10 مليارات جنيه ( 5 منها سدادا لمديونيات السنوات السابقة و5 لزيادة موازنة العام القادم )، كما أوصت اللجنة أيضا بزيادة البند المخصص لشراء الأمصال والطعوم واللقاحات والأدوية المخصصة للطب الوقائي بمبلغ 3 مليارات جنيه.

جاءت توصيات اللجنة بعد مناقشة موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها عن العام المالي 25/24 بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وجميع قيادات الوزارة.