وكيل وزارة أوقاف أسيوط يجري حركة تنقلات بين مديري الإدارات

أجري الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط حركة تنقلات بين مديري الإدارات الفرعية وذلك لتنشيط الدور الدعوى بالإدارة.





قرر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ندب أحمد محمد عبد الرحيم مدير إدارة أوقاف منفلوط للعمل مدير لإدارة أوقاف بني عدي، وندب محمد تمام علي مدير إدارة أوقاف جنوب البداري للعمل مديرا لإدارة أوقاف صدفا.





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كما قرر ندب محمد محمود عبد السلام مدير إدارة أوقاف بني عدي للعمل مديرا لإدارة أوقاف منفلوط، وتكليف محمد حسن عرنوس مدير إدارة أوقاف البداري جنوب.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية في افتتاح المساجد.





وفي سياق آخر كانت مديرية الأوقاف أعلنت عن افتتاح 5 مساجد بـ3 مراكز بالمحافظة.





وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه تم افتتاح 5 مساجد بمراكز ديروط والقوصية والبداري وأبنوب.





وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أنه أناب محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة في افتتاح مسجد المساعدة بقرية القصير بإدارة أوقاف القوصية شرق، كما أناب أحمد خطيب محمد مدير إدارة أوقاف ديروط جنوب في افتتاح مسجد عبدالفتاح بإدارة أوقاف ديروط جنوب، وأناب أحمد عيسي دياب مدير إدارة أوقاف ديروط شمال في افتتاح مسجد خاتم المرسلين التابع لإدارة أوقاف ديروط جنوب.





كما أناب أحمد مصطفي عبد الحليم مدير إدارة أوقاف أبنوب في افتتاح مسجد ملك الله التابع لإدارة أوقاف أبنوب، وأناب علي عبد العال مهران مدير إدارة أوقاف البداري شمال في افتتاح مسجد تل الزاويدة بقرية الجزيرة الغربية التابع لإدارة أوقاف البداري شمال.