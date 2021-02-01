ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شام الذهبي مع أصالة في أحدث جلسة تصوير على إنستجرام.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:14 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة آصالة بمجموعة صور تجمعهما من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت قائلة: "بعض الرومانسية مع صولا من جدة" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لهم لحظات سعيدة.

سبق أن تم فسخ خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها في منشور على خاصية الاستوري على إنستجرام حين وجهت له رسالة حب وكتبت: "أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد"، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه: "في أكتوبر لقيت نصفي الحلو" وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.

 

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.

 

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ الفرو الناعم.. ابنة أصالة تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

أصالة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور لهما عبر انستجرام

عائلة المواهب.. شام ابنة أصالة تفاجئ متابعيها بالعزف على البيانو

شام الذهبي ابنة أصالة تودع عام 2020 بهذه الكلمات.. شاهد

شاهد.. أصالة وابنتها شام في أحدث ظهور على إنستجرام

عطيتها أمان عطتني وفا.. رسالة مؤثرة بين أصالة وابنتها

ترشيحاتنا

آلام العضلات أبرزها.. دواء الكوليسترول يصيبك بهذه الأعراض

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

وفاة مخرج فوازير نيللى عن عمر يناهز 70 عاما

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

وزيرة التضامن: زيادة المعاشات لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة 102 مليار جنيه

خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. وإليك كيفية إلغائها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسباب.. دراسة تكشف الارتباط بين مرض السكري وتساقط الشعر

هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري

كورونا كلمة السر .. قصة ظهور شارلي شابلن في باكستان | صور