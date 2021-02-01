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أخبار البلد

الرئيس السيسي ورؤساء أجهزة المخابرات العربية يفتتحون مقر المنتدى العربي الاستخباري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:32 م
صورة من افتتاح المقر
صورة من افتتاح المقر
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أ ش أ
بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، تم افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخبارى بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورحب الرئيس السيسي بالحضور، وألقى كلمة "عبر الفيديو كونفرانس" خلال الافتتاح، أكد خلالها أهمية العمل الاستخباري العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يذكر أن مصر لعبت الدور الرئيسي في إنشاء هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، مما يعكس ضرورة توحيد الجهود العربية في إطار مكافحة الإرهاب وتبادل الرؤى الاستخباراتية، في إطار هذا المنتدى الذي يمثل إطارا مشتركا لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية العربية في إطار هذا المنتدى عقد في النصف الثاني من فبراير 2020 في القاهرة، والذي تلاه تفضل رئيس الجمهورية باستقبالهم في قصر الاتحادية.

الرئيس السيسي ورؤساء أجهزة المخابرات العربية يفتتحون مقر المنتدى العربي الاستخباري
الرئيس السيسي ورؤساء أجهزة المخابرات العربية يفتتحون مقر المنتدى العربي الاستخباري
الرئيس السيسي ورؤساء أجهزة المخابرات العربية يفتتحون مقر المنتدى العربي الاستخباري
الرئيس السيسي ورؤساء أجهزة المخابرات العربية يفتتحون مقر المنتدى العربي الاستخباري
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