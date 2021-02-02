ضبط 15 توكتوك وحالات إشغالات خلال حملات في الإسكندرية

قاد الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية برفقة محارب هيلع رئيس حي شرق حملة استهدفت طريق محور المحمودية وكوبري العوايد .

جاءة الحملة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بحضور اللواء أشرف عبد السلامة حكمدار شرق إسكندرية، وإدارة شرطة المرور برئاسة اللواء أمجد أنور، وإدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء إيهاب يوسف، والنقيب يحيى المزين رئيس وحدة مرافق شرق.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (١٥) توكتوك على طريق محور المحمودية وكوبري العوايد، ومصادرتهم من خلال شرطة المرور.

كما أزالت الحملة الاشغالات والتعديات بطريق المحمودية وكوبري العوايد على الجانبين وذلك استجابًة لشكاوى المواطنين، ورفعت كمية كبيرة من هالك السيراميك وغيرها من حالات الإشغال وايداعها بشرطة المرافق.





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وطالب نائب محافظ الإسكندرية رئيس حي شرق بتكليف إدارة إشغال الطريق للمرور يوميًا على ذات الطريق لمتابعة الإنضباط ومنعًا للتعديات وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وقاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، بحملة مكبرة بنطاق الحى، حيث توجهت الحملة إلى شارع سوق شاديا، وممفيس، وعمر لطفى، وتم المرو على المحال التجاري، والكافتيريات، ومحلات الجزارة، وتم التحفظ على ١٥٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتحرير ١٨ محضر متنوع، و٦ إنذار، وتم سحب ٥ عينات غذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة على إغلاق عدد ٤ من المنشآت لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، وضبط ٢٥ حالة من الإشغال التى تعوق حركة الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بنطاق أحياء الثغر.