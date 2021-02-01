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حوادث

إحالة أوراق المتهم بحرق سيدة في منزلها بالإسكندرية إلى المفتي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:17 م
تحويل أوراق المتهم
تحويل أوراق المتهم بحرق سيدة داخل منزلها
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أحمد بسيوني

قررت اليوم الاثنين محكمة جنايات الإسكندرية إحالة المتهم بحرق سيدة داخل منزلها بمنطقة العصافرة بحري، شرق الإسكندرية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية كل من عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد وأمانة سر خميس قمر وإيهاب النادي.


ترجع القضية عندما قام المتهم بحرق سيدة داخل منزلها وذلك انتقاما منها على خلفية الإبلاغ عنه في حادث سرقة أحد جيرانها، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم أو انتداب محامي أخر في القضية.


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حضر المتهم الجلسة الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة، وخلال جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع.

 

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، في القضية رقم 22786 جنايات ثانٍ المنتزه.

 

ووجهت النيابة اتهامات للمتهم بتبييت النية وعقد العزم على قتل السيدة انتقامًا منها لاتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك بنزين، وقداحة، واقتحم غرفة نومها، وما أن ظفر بها سكب عليها البنزين، وسحبها عنوة إلى خارج المسكن، ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها؛ قاصدًا بذلك قتلها.

 

واستمعت النيابة لشهادة الشهود، وكذلك أحفادها وهم طفلين تعرفوا على المتهم خلال التحقيقات بأنه مرتكب الواقعة.

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