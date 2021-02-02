ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في سوريا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:30 ص
هجمات إرهابية في
هجمات إرهابية في سوريا
Advertisements
قسم الخارجي
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية الأخيرة في مدن أعزاز وعفرين والباب السورية. 

وأفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجار في ريف درعا ناتج عن عبوة ناسفة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عبوة ناسفة انفجرت في مقر قيادي سابق في الفصائل المعارضة بدرعا، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

في سياق آخر، ألقى مجهولون قنبلة على سيارة في بلدة معربة في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى احتراقها دون وقوع أضرار بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب إحصائيات المرصد، بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يومنا هذا 888 هجمة واغتيال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خاضعة لسيطرة القوات التركية.. قتلى وجرحى فى انفجار بـ رأس العين السورية

سماع دوي انفجارات بالعاصمة السورية دمشق

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. والدفاع الجوي يتصدى

المرصد السوري: انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

250 عنصرا من القوات الخاصة التركية يصلون إلى الأراضي السورية

انفجار عبوة ناسفة تستهدف عناصر مقربة من حزب الله اللبناني في سوريا

ترشيحاتنا

دراسة: عرض غريب على اللسان يؤكد الإصابة بفيروس كورونا

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها

ملابس جريئة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل