عميد كلية الآداب : شرطان لالتحاق طلاب الدراسات قسم اللغة الإنجليزية

وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، إن من اهم شروط قيد طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة الانجليزية هو اجتياز طلاب الشعبة الادبية امتحان القبول التحريرى لدخول أمتحان الشفهى ، وتطبق نفس الشروط على طلاب الشعبة اللغوية .

وكان قد أكد " كامل " ، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها.





وأشار أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم.