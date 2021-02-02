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تعليم

عميد كلية الآداب : شرطان لالتحاق طلاب الدراسات قسم اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الأداب بجامعة القاهرة ، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة الانجليزية . 

وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، إن من اهم شروط قيد طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة الانجليزية هو اجتياز طلاب الشعبة الادبية امتحان القبول التحريرى لدخول أمتحان الشفهى ، وتطبق نفس الشروط على طلاب الشعبة اللغوية . 


وكان قد أكد " كامل " ، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها. 

وأشار  أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم. 
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