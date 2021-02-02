لراغبي الدراسة في المجر.. تعرف علي كيفية التقديم لمنح التعليم العالي

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادة سفارة المجر بالقاهره بأنه تم الاعلان عن برنامج المنح الذى تقدمه المجر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO للحصول على درجه الماجستير فى مجالات هندسة إدارة المياه فى المجال الزراعى وحماية النباتات وإنتاج المحاصيل .
واوضحت أن آخر موعد للتقديم هو 28/2/2021، كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصه بالمنح الدراسية من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـ http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1369300 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/scholarship2021-2022/applicationform.pdf http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/scholarship2021-2022/description.pdf وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادت سفارة جمهورية مصر العربية بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحة فضلا عن عدد من البرامج المتخصصه للعام الدراسى 2021-2022. وأوضحت أن مزايا المنحة هي أنها تمنح الجامعة شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان فضلاُ عن منحها شهادات الطب البشرى والجراحة عبر الكورس الجامعى الممتد لستة أعوام ، وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية:
Nursing – Physiotherapy – Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology–
كما تمنح المتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومة الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامة فى ايطاليا الى حين الحصول على شهادة الدبلومة.
واشارت إلى أنها توفر منحًا وتخفيضات مالية للطلاب المتميزين من المتقدمين، وذلك علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الانترنت نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا، كما أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.