لراغبي الدراسة في المجر.. تعرف علي كيفية التقديم لمنح التعليم العالي

Nursing – Physiotherapy – Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology–





اقرأ أيضا : كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية



كما تمنح المتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومة الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامة فى ايطاليا الى حين الحصول على شهادة الدبلومة.





اقرأ أيضا : جامعة القاهرة: صرف ٣٢ مليون جنيه حوافز نشر دولي لـ١٣٧٧ عالما وباحثا



واشارت إلى أنها توفر منحًا وتخفيضات مالية للطلاب المتميزين من المتقدمين، وذلك علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الانترنت نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا، كما أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.