كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية

حالة من الاستعداد التام تشهدها حاليا جامعات مصر ، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2020/2021 ، والتي تم تأجيل عقدها لما بعد اجازة نصف العام بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية ، لتفادي ذروة كورونا وزيادة اعداد الاصابات في مصر.





موعد امتحانات الجامعات





أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه حتى الان ، من المقرر بعد انتهاء اجازة نصف العام يوم 20 فبراير 2021 أن تعود الحياة التعليمية والدراسية إلى طبيعتها.





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وقال وزير التعليم العالي في تصريحات تليفزيونية له مع الاعلامي عمرو اديب : إن الوزارة لم تتلق حتى الان تعليمات او توصيات جديدة من لجنة الازمات تستدعي تأجيل او تغيير موعد الامتحانات والفصل الدراسي الثاني ، مشيرا إلى أنه حتى الان القرار المأخوذ يتمثل في عقد الامتحانات لطلاب الجامعات بعد انتهاء الاجازة في 20 فبراير ، ثم عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.





ولفت وزير التعليم العالي ، إلى ان الوزارة مستعدة لجميع السيناريوهات في حال تغيرت الاوضاع ، مشددا على التواصل الدائم مع لجنة الازمات وجميع الجهات المعنية في الدولة بشأن متابعة تطورات وضع كورونا في مصر.





اعلان جداول الامتحانات





أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جار وضع جداول الأمتحانات ، بجميع الكليات في الجامعات ومنها ما تم إعلانه ، مشيرا إلى أنه وفق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات سيتم إعلان الجداول بحد أقصى الأسبوع الجاري





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنه تم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الامتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي









حالات الاعتذار عن الامتحانات





قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يجوز للطلاب المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات الاعتذار عن أداء أي من امتحانات الفصل الدراسي الأول نظرًا للظروف الراهنة حيث يتم التقدم بطلب وفي هذه الحالة تكون الأعذار الطارئة والمرضية مقبولة ويمكن تقديمها فى أى وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا





وأضاف المصدر أن الطالب يقدم شهادات تفيد إصابته بكورونا على أن يتم تأجيل المواد التي لم يحضرها الطالب للدور الثاني ويحصل على التقدير حسب درجته وليس مقبولا فقط ولا يعد راسبا في المرة الأولى لغيابه.





وأشار المصدر إلى أن هناك امتيازات خاصة تقدم للطلاب المصابين في حالة أدائهم للدور الثاني من اختبارات المادة، وذلك بالاحتفاظ بتقدير المادة دون أى نواقص في درجاته، كما أنه يحق له دخول اختبار المادة مع اختبارات الدور الثانى بالكلية في موعدها المحدد.





شكل الامتحانات في جامعة القاهرة





قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.





وأضاف "علم الدين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تستعد لإجراء الامتحانات بكافة الطرق سواء حضوريا في مقر الجامعة أو أونلاين.





وأوضح أنه يتوفر لدى الجامعة جميع الإمكانيات التي تتيح للطالب إجراء الامتحان بأي الطريقتين، فهناك إمكانيات تكنولوجية متاحة، كما تم تأهيل الطلاب بشكل كاف على استخدامها ، وكذلك التعامل على المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة.





وأشار إلى أنه تم عقد الكثير من الورش والدورات التدريبية خلال الفصل الدراسي لتعريف الطلاب بها وكيفية استخدامها والتفاعل عليها.









استعدادات جامعة حلوان للامتحانات





أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ "صدى البلد"، أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث يتم تعقيم كافة اللجان و مبانى الامتحانات للاستعداد لاستقبال الطلاب ، كما أنه سيتم خلال الامتحانات تعقيم اللجان يوميا.





وأضاف أنه يحظر على الطلاب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات، كما أنه سيتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.





وأشار إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان و الحرص على التباعد بين الطلاب للحفاظ على المسافة الآمنة ، مشيرا إلى أنه يحذر على الطلاب التجمعات سواء قبل الامتحان او بعده حرصا على سلامتهم.





وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ "صدى البلد"، إنه فى حال تقديم أى طالب عذر عن الامتحانات بسبب إصابته بكورونا أو أى عذر طبي، سيتم قبول العذر على الفور، ولن يحسب العذر رسوبا ولن يتم خصم درجات منه وسيحتفظ بتقديره ودرجاته .





وأوضح أن الجامعة حددت ضوابط لقبول الأعذار الطبية وسيتم النظر والكشف على كل طالب يتقدم بعذر للتأكد من صحة العذر المرسل .





كما أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد جهزت العديد من العيادات لفحص اى طالب تظهر عليه أعراض كورونا خلال الامتحانات ، حيث اوضح انه فى حال ظهور طالب بارتفاع درجات الحرارة او اى من الاعراض داخل الامتحان فهناك عربات إسعاف مجهزة أمام اللجان لنقل الطالب للعيادات لفحصه فورا حفاظا على سلامته و سلامة زملائه .









امتحانات جامعة عين شمس





تستعد كليات جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك منتصف شهر فبراير بعد إعلان جداول الامتحانات في غضون أيام عبر الصفحات الرسمية للكليات على مواقع التواصل الاجتماعي.





أكد الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن الكلية تسعي بشكل مستمر إلى التطوير الدائم ومواكبة التكنولوجيا والاهتمام بما يهتم به الشباب، وتسهيل العملية التعليمة على الطلاب.





وأوضح السيد، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية تسعى لتطوير كتب المقررات الدراسية بجعلها إلكترونية، وذلك عن طريق استخدام المنصات التعليمة لرفع المناهج الدراسية عليها عبر عدة أشكال والتي تتمثل في الفيديو و"البوربينت" والصور، لافتًا الي جعل التعليم تفاعلي من خلال اشتراك الطلاب مع الأساتذة في العملية التعليمية من خلال طرح التواصل عبر المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي.





وأشار عميد الكلية إلى أن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للفرق الطلابية والدراسات العليا عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي، وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات وذلك بعد إعلان جداول النهائية للاختبارات غدًا على الصفحة الرسمية للكلية والاتحاد الطلابي.





وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات الطلابية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.





من جانبه، قال الدكتور خالد أبوشنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام.





وأوضح أن الكلية تعتمد على نوعين من الامتحانات: الإلكتروني "البابل شيت"، أى الاختيار من المتعدد وليس الإلكتروني بشكل كامل عبر الإنترنت والاعتماد على التصحيح الإلكتروني والثاني هو الامتحان المقالي المعتاد بالشكل الطبيعي لكل عام، وذلك تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات ومراعاة الظروف التي مر بها التعليم.





ولفت عميد الكلية إلى أن الاختبارات تختلف حسب طبيعة المواد العملية والنظرية التي يدرسها الطلاب والتي يحددها أستاذ كل مادة، لافتًا إلى أنه بعد أزمة كورونا رفعت الكلية جميع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية، والتي يمكن للطلاب الدخول عليها من خلال الإيميل الجامعي الخاص به.





وأشار إلى أهمية التعقيم المستمر لجميع قاعات الكليات وتوزيع الكمامات مجانًا على الطلاب والعاملين أثناء الإختبارات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بالإضافة إلى أجهزة الكواشف الحرارية بالبوابات الرئيسة للكلية لقياس درجات حرارة الطلاب.





وأكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاكتفاء الذاتي من تصنيع المطهرات والأدوات المعقمة والكمامات الطبية لبدء الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، كما أكد أنه يتم تعقيم جميع قاعات الكلية وغرف الكنترول بشكل يومي طوال الإجازة وأكثر من مرة على مدار أيام الامتحانات.





وأوضح أن الكلية تعمل على إجراء الاختبارات على فترتين، وذلك مراعاة لعدد ساعات العاملين والحفاظ عليهم من انتشار العدوى، ويتم الأمر بتناوب بين أعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة حفاظًا على التباعد الاجتماعي وتقسيمهم حسب الفرق الطلابية.





وقال إن الكلية تعمل على تسهيل أداء الاختبارات على الطلاب، وذلك عبر وضع نوعين للاختبارات أحدهما بابل شيت ورقي يمتحنة الطلاب داخل قاعات التدريس ويعتمد على التصحيح الإلكتروني، والآخر المقالي الذي يحتوى على مختلف أنواع الأسئلة، وذلك يختلف باختلاف كل مادة.





هل الامتحانات ورقية ام إلكترونية





قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب ان الاعذار الطبيه موضوع معروض علي المجلس الاعلي للجامعات .





وأكد الدكتور عبد الفتاح خلال تصريحاته لصدي البلد ان اي قرار سوف يتخذه المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحانات سيطبق علي جميع الجامعات ومازال هناك ثلاث اسابيع علي بدء الامتحانات تكفي لتلقي تعليمات المجلس الاعلي بهذا الشأن.





وفي هذا السياق قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات سواء إلكتروني او بشكل تقليدي .





وإضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة منوهة بانه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات .





وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.









امتحانات جامعة بنها





عقد مجلس جامعة بنها اجتماعا برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات واعضاء المجلس.





من ناحية اخرى استعرض مجلس الجامعة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر ان تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام.









واكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على اعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها.









امتحنات جامعة القناة





أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن جميع كليات الجامعه أعلنت الجداول إلامتحانية لجميع الفرق الدراسية سواء الإعلان ورقيا أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي للكليات أو بموقع الجامعة وذلك في إطار استعدادات الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ حيث تبدأ الامتحانات النظرية بجميع الكليات ٢٧ فبراير الجارى .





ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن دليل الإجراءات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ تم إعلانه بجميع الكليات والذى يحتوى على الإطار الزمنى لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١، الضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الإمتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية، واخيرا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطالب.





‎وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة وضع لوحات إرشادية على مداخل الكليات لتوجية الطلاب إلى اللجان الامتحانية مع ترقيم لجان الامتحانات ووضع جدول الإمتحانات وقوائم بإسماء الطلاب على باب كل لجنة و مراعام وجود مسافة بين كل طالب لاتقل عم ١،٥ متر فى جميع الجهات مع التنبيه على الطلاب الحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة كاملة على الأقل لاجراء عملية التنظيم والتعقيم اللازم دون تزاحم.





‎ كما شدد الدكتور محمد شقيدف على غلق اللجان قبل نصف ساعة من موعد بدء الامتحان وعدم فتح قاعات الامتحان إلا فى وجود المراقبين.





وعن الضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، أوضح الدكتور محمد شقيدف أنه على إدارات الكليات الإلتزام توزيع الطلاب على اللجان مع عمل مخطط بأسماء وأرقام جلوس وأقسامهم وشعبهم وأن يتم مرجعتها جيدا فى أقسام شئون الطلاب بالكلية قبل إعلانها على جميع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للكليات ومواقع التواصل المختلفة حتى يعلم جميع الطلاب أماكنهم بالتحديد داخل اللجان قبل قدومهم إلى الكلية ويتم وضع تلك المخططات فى أماكن واسعة واضحة للطلاب.









امتحانات جامعة كفر الشيخ





اكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انه اصدر تعليماته بإعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير





وشدد دسوقي على اتباع الإجراءات اللازمة لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة.





وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية فى وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلامة.





امتحانات جامعة الدلتا التكنولوجية





قال الدكتور علوي الخولي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه من المقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول رسميا بدءًا من يوم 20 من شهر فبراير القادم، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور علوي الخولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سيتم إجراؤها بشكل طبيعي كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي قامت الجامعة بوضعها، حيث يتم عمل الامتحانات الشفوية للطلاب وبعد ذلك يتم البدء في الامتحانات النظرية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة.

وأضاف "الخولي" أن الجامعة في الوقت الحالي تقوم بعمل دورات تدريبية لطلابها، لزيادة خبراتهم على المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن هناك تواصلا دائما بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لمتابعتهم وقياس مستواهم خلال هذه الفترة.

وأشار إلى عمل مراجعة عامة على المقررات الدراسية التي تم طرحها لهم، وعمل تقييمات عليها، بالإضافة إلى تدريبهم على شكل الامتحانات، خاصة مع قرب إقامتها.





امتحانات جامعة بني سويف التكنولوجية



