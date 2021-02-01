بالأسماء.. تعيينات جديدة في جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور يحيى كمال عبد المنعم حنفي رئيسا لمجلس قسم الري والهيدروليكا بكليه الهندسه اعتبارا من 27/1/2021 و لمده ثلاث سنوات.









وتعيين الدكتوره سلمى السيد حسن محمد رئيسا لمجلس قسم تمريض الاطفال بكليه التمريض اعتبارا من 27/ 1/ 2021 و لمده ثلاث سنوات.





وتعيين الدكتوره منال صلاح حسن يعقوب رئيسا لمجلس قسم تمريض الباطني الجراحي بكليه التمريض اعتبارا من 27 /2/ 2021 و لمده ثلاث سنوات.





وتعيين الدكتوره منى محمود محمد علي ابو الفتوح رئيسا لمجلس قسم طب الفم وعلاج اللثه والتشخيص بالاشعه بكليه طب الاسنان اعتبارا من 27 /1/2021 و لمده ثلاث سنوات.





وتعيين الدكتور صبري موسى سليمان يوسف رئيسا لمجلس قسم البساتين بكليه الزراعه اعتبارا من 27/1/2021 و لمده ثلاث سنوات.





وتعيين الدكتور طلعت على حسن السمني رئيسا لمجلس قسم الأنف والاذن والحنجره بكليه الطب اعتبارا من 31/12/2020 وحتى 30/9/2021 تاريخ بلوغ سيادته السن القانونيه.





و تعيين الدكتور احمد نور الدين حسن علي رئيسا لمجلس قسم الفارماكولوجي بكليه الطب اعتبارا من 31 /12 /2020 وحتى 26/7/2021 تاريخ بلوغ سيادته السن القانونيه.





كذلك أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتوره ناديه محمد حمدي محمد الحفني رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيويه بكليه الصيدله اعتبارا من 18/12 /2020 و لمده عام.





وتجديد تعيين الدكتور اسلام طارق عباس حسن رئيسا لمجلس قسم التقويم بكليه طب الاسنان اعتبارا من 30/ 11 /2020 و لمده ثلاث سنوات.





كذلك أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة قرارا بقيام الدكتور حسام احمد محمد صبحي العطار بعمل رئيس مجلس قسم قانون المرافعات بكليه الحقوق اعتبارا من 19/11 / 2020 و لمدة عام.





و قيام الدكتور تامر احمد مصطفى محمد عبد القادر بأعمال وكيل كليه الحاسبات والمعلومات لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه اعتبارا من 19/12/ 2020 و لمده عام.



