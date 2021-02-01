ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالأسماء.. تعيينات جديدة في جامعة عين شمس

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:46 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور يحيى كمال عبد المنعم حنفي رئيسا لمجلس قسم الري والهيدروليكا بكليه الهندسه اعتبارا من 27/1/2021  و لمده ثلاث سنوات.


وتعيين  الدكتوره سلمى السيد حسن محمد رئيسا لمجلس قسم تمريض الاطفال بكليه التمريض اعتبارا من 27/ 1/ 2021 و لمده ثلاث سنوات.

وتعيين الدكتوره منال صلاح حسن يعقوب رئيسا لمجلس قسم تمريض الباطني الجراحي بكليه التمريض اعتبارا من 27 /2/ 2021 و لمده ثلاث سنوات.

وتعيين  الدكتوره منى محمود محمد علي ابو الفتوح رئيسا لمجلس قسم طب الفم وعلاج اللثه والتشخيص بالاشعه بكليه طب الاسنان اعتبارا من 27  /1/2021  و لمده ثلاث سنوات.

وتعيين  الدكتور صبري موسى سليمان يوسف رئيسا لمجلس قسم البساتين بكليه الزراعه اعتبارا من 27/1/2021 و لمده ثلاث سنوات.

وتعيين  الدكتور طلعت على حسن السمني رئيسا لمجلس قسم الأنف والاذن والحنجره بكليه الطب اعتبارا من 31/12/2020 وحتى 30/9/2021 تاريخ بلوغ سيادته السن القانونيه.

و تعيين  الدكتور احمد نور الدين حسن علي رئيسا لمجلس قسم الفارماكولوجي بكليه الطب اعتبارا من 31 /12 /2020 وحتى 26/7/2021 تاريخ بلوغ سيادته السن القانونيه.

كذلك أصدر قرارا بتجديد تعيين  الدكتوره ناديه محمد حمدي محمد الحفني رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيويه بكليه الصيدله اعتبارا من 18/12 /2020 و لمده عام.

 وتجديد تعيين  الدكتور اسلام طارق عباس حسن رئيسا لمجلس قسم التقويم بكليه طب الاسنان اعتبارا من 30/ 11 /2020 و لمده ثلاث سنوات.

كذلك أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة قرارا بقيام الدكتور حسام احمد محمد صبحي العطار بعمل رئيس مجلس قسم قانون المرافعات بكليه الحقوق اعتبارا من 19/11 / 2020 و لمدة عام.

و قيام الدكتور تامر احمد مصطفى محمد عبد القادر بأعمال وكيل كليه الحاسبات والمعلومات لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه اعتبارا من 19/12/  2020 و لمده عام.

وقيام  الدكتور محمود سرى محمد البخاري الاستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات والبحوث البيئيه بعمل رئيس مجلس قسم العلوم الطبيه اعتبارا من 27/1/2021 ولمدة عام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرارات جديدة لعدد من كليات جامعة عين شمس

تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

اليوم.. ألسن عين شمس تنظم ندوة حول سوق العمل في مجال الترجمة

تعيينات جديدة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس

تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

بالأسماء.. تعيينات وترقيات جديدة بكلية البنات جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

بدء صرف معاشات فبراير.. من هم المستحقون حال وفاة صاحب المعاش

رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

دعاء تكفير ذنب الزنا قبل الموت.. النبي أوصى بـ4 كلمات تغفره

سعر ومواصفات إم جي MG ZS 2021 اليوم في مصر .. صور

أخبار الرياضة.. رامي ربيعة ينضم إلى المقاولون العرب.. كلوب يتغزل في محمد صلاح

جنون الشهرة .. "شاهد" رجل يصور زوجته في الحمام لحصد المشاهدات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت