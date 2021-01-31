خبير تربوي: الامتحانات إلكترونيا تحتاج إلى بنية تحتية قوية

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس ان تحويل امتحانات الفصل الدراسي الأول الي إلكتروني أو عن طريق ابحاث لا ينصف الطالب المتميز مشيرا الي ان فكرة الأبحاث للطلاب مثل العام الماضي مرفوضة تربويا وغير عادلة ولكن كان حلا جيدا لتخطي هذه المرحلة موضحا أنه يوجد حلول أيضا لتخطي هذه المرحلة وهي الامتحانات الالكترونية ويمكن التقييم من خلالها.





وأضاف شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان يوجد الكثير من الكليات ذات الكثافة العددية القليلة تلجأ الي الامتحانات الالكترونية مثل كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات مشيرا الي ان جميع الجامعات المصرية انتهت من رفع المحاضرات بشكل كامل سواء بالشكل التقليدي أو عن بعد ويمكن للطلاب مراجعة المناهج خلال الفترة المقبلة والتركيز في مستقبلهم دون لفت النظر الي اي شئ اخر والبعد الشائعات .









وأشار الدكتور تامر الي إن الامتحان الالكتروني يحتاج إلى بنية تحتية قوية داخل الجامعات المصرية مشيرا الي انه لا يمكن الاستغناء عن الامتحان بالشكل التقليدي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .





وأكد أن الجامعات المصرية نجحت الكليات في تلقي الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات إلكترونيا وكانت خطوة إيجابية وزادت من تنمية مهارات الطلاب العلمية والفكرية ولكن الكثير من الطلاب لجأوا إلى المكتبات لشراء أبحاث لكي يتخطوا المرحلة دون تحصيل المادة العلمية .