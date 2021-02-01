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تعليم

جامعة القاهرة: صرف ٣٢ مليون جنيه حوافز نشر دولي لـ١٣٧٧ عالما وباحثا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:04 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
تقوم جامعة القاهرة دائما على تشجيع أعضاء هيئة التدريس ، و قد أعلنت الجامعة عن المشاركة فى مكافآت النشر الدولى، وتقدم للأبحاث العلمية التى قام أعضاء هيئة التدريس بنشرها في مجلات دولية صدرت في نسختها المطبوعة خلال عام 2019 أو الذين قاموا بنشر كتاب كامل كمؤلف أو فصل في كتاب تم نشره بواسطة دار نشر دولية بالخارج . 
ولذلك أعلنت جامعة القاهرة ، عن بدء صرف مكافآت النشر الدولي لعام 2019 لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، والتي تبلغ قيمتها (31,756,448) جنيه، لـ (1377) باحثًا نشروا (4594) بحثًا علميًا دوليًا في مختلف التخصصات العلمية، حيث بلغت زيادة مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحفيزهم لاجراء بحوثهم دوليًا، نسبة زيادة 65 % على مدار الـ 3 سنوات الماضية.


وجاء إجمالي الأبحاث العلمية المنشورة باسم الجامعة في المجلات العلمية الدولية وصلت إلى (56264) بحثًا منه (12166) بحثًا تم نشرهم فقط خلال الـ 3 سنوات الماضية، بما يعادل 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة على مدى تاريخها.

والجدير بالذكر إن معدل الاستشهاد بأبحاث علماء جامعة القاهرة بلغت (91000) استشهاد ، أى ما يعادل حوالي 8 استشهادات للبحث الواحد وهو ما يعبر عن جودة بحوث علماء جامع ، كما  تم تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف،  لتكون تطبيقية و تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع وليس مجرد نشر دولي للأبحاث، بالإضافة إلىأنه تم التركيز على مجالات بحثية لم يكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، والعمل على إنشاء تخصصات جديدة، ومواكبة الأبحاث المنشورة للتطور في مختلف المجالات والتخصصات العلمية.
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