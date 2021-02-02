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فن

شاهد.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بفيديو لها خلال ممارسة الرياضية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة ناعمة بدون مكياج وهي تمارس التمارين الرياضية.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".
شاهد.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بفيديو لها خلال ممارسة الرياضية
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