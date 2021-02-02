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فن

لقاء سويدان تخطف أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:25 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة لقاء سويدان عدة صور من أحدث جلسة تصوير  لها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 


قمر - الاصفر يليق بك - مشاء الله 


يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.

كما شاركت مؤخرا ببطولة مسرحية "سيد درويش"  بمشاركة محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى

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