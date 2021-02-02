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منوعات

٣ روسيات قتلن والدهن.. ومفاجأة في سير التحقيقات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:35 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تواجه شقيقات روسيات طعن والدهن حتى الموت في روسيا الآن تحقيقًا جديدًا حول ما إذا كن كاذبات بشأن قتله دفاعًا عن النفس.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أمرت محكمة روسية المدعين بفحص مزاعم بأن ميخائيل خاتشاتوريان ، 57 عامًا ، عرض بناته كريستينا وأنجلينا وماريا لسنوات من الاعتداء الجسدي والجنسي قبل أن يطعنه حتى الموت في 2018.


 يأتي ذلك بعد أن اتهم أقارب ميخائيل بناته الثلاث باختلاق قصص إساءة في محاولة لتجنب السجن ، بدعوى أنهم ذبحوا والدهم بدم بارد ليرثن أمواله وممتلكاته.


 ويعد هذا الحكم بمثابة صفعة لجهود كريستينا وأنجلينا ، اللتين كانتا تبلغان من العمر 19 و 18 عامًا عندما قُتل والدهما ، لتجنب تهمة القتل العمد وربما السجن لمدة 20 عامًا.

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