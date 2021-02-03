غير تقليدية .. 3 طرق لتحضير البطاطس لأطفالك

البطاطس من الأطعمة التى يفضل تناولها الكبار والصغار ، يمكن إعدادها بطرق سهلة وسريعة من مطبخك وبمذاق لا يقاوم لأمهر الشيفات.
طعمية البطاطس للشيف نجلاء الشرشابى
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طعمية البطاطس للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير طعمية البطاطس
بطاطس مبشورة
بقدونس
شبت
كزبرة خضراء
بيض
بصل
ثوم
دقيق
بيكنج صودا
ملح
زيت للقلي
كمون ناعم
سمسم محمص
للتقديم:
خبز بلدي
طريقة تحضير طعمية بطاطس
-تخلط الطماطم المبشورة مع الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل والثوم والبيض والبيكنج صودا والدقيق والملح والكمون
-يشكل الخليط كأقراص ويضاف السمسم للوجه
-تقلى في الزيت وتقدم مع الخبز
كفتة البطاطس
مقادير كفتة البطاطس
بطاطس مهروسة
تونة
ملح وفلفل
كاري
كمون
ثوم
عصير ليمون
نعناع جاف
بيض
بقسماط
دقيق
زيت للقلي
بطاطس شبيس للتقديم
طريقة تحضير كفتة تونة بالبطاطس
* تخلط كل المكونات معا في بولة والتونة والبطاطس والبهارات والبيض وقليل من البقسماط و تشكل الكفتة حسب الرغبة أصابع
* توضع في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط ثم تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم تقدم مع البطاطس الشبسي.
وإليكم طريقة عمل البطاطس المحشية للشيف غادة التلي
مقادير فطائر البطاطس المحشية
نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
ملح وفلفل
دقيق
الحشوة
100 جرام لحم مفروم معصجة
فلفل مفروم
2 ملعقة كبيرة جبن كريمي
نصف كوب جبن موتزاريلا
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة زعتر
طريقة تحضير فطائر البطاطس المحشية
* تخلط البطاطس مع الملح والفلفل
* يضاف الدقيق تدريجيا حتى تتشكل عجين
* تشكل على شكل كرات
* تحشى وحدات البطاطس بالحشوة
* تغمر في البيض، ثم في البقسماط
* تقلى في زيت غزير وساخن