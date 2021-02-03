نيوزيلندا: هيئة تنظيم الأدوية توافق مؤقتا على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك"

أعلنت الحكومة في نيوزيلندا اليوم الأربعاء موافقة هيئة تنظيم الأدوية (ميدسيف) مؤقتا على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال كريس هيبكنز الوزير المعني بمتابعة أزمة فيروس كورونا - في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن (ميدسيف) وافقت مؤقتا على استخدام هذا اللقاح والمتوقع أن يصل إلى نيوزيلندا بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الحكومة النيوزيلندية- في بيان - إن الموافقة المؤقتة تعني أن شركة الأدوية يجب أن تفي بشروط معينة بما في ذلك توفير المزيد من البيانات من تجاربها السريرية في جميع أنحاء العالم أثناء تطويرها للقاح.