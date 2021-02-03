ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد .. ضبط 31 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:20 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
محمد الصاحي - أحمد زهران
تمكنت محافظة الجيزة، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين ، من ضبط 31 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة  وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال شهر يناير داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه ، أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بأجمالي مضبوطات ٣١ طن لحوم ومصنعات لحوم ومصنعات دواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى علي مستوي المحافظة شملت مناطق " العمرانية والجيزة والوراق وامبابة وأوسيم وكرداسة وأكتوبر والبدرشين .

شاهد .. ضبط 31 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة
شاهد .. ضبط 31 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة
شاهد .. ضبط 31 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة
شاهد .. ضبط 31 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 22 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

ضبط 871 كيلوجرام لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بالدقهلية

بيطري الشرقية يحرر 44 محضر مخالفة ويضبط 10 أطنان لحوم وأسماك ودجاج فاسدة

شاهد.. ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملة بالأقصر

بيطري الشرقية: تحرير 90 محضر مخالفات وضبط 3 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة

تغريم 98 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

امتحانات نصف العام.. تصريح مهم من وزيرة الصحة.. فيديو

وزير التموين يصدر قرارا بشأن عبوات الشاي المباعة في الأسواق .. مستند

بعد دخولها العمليات.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

موجز السوشيال ميديا .. يوسف_الشريف يتصدر تويتر .. رقص وغناء حنين حسام بعد إخلاء سبيلها

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

السر وراء تمثال شعار رولز رويس وكيف يحمي نفسه من السرقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس