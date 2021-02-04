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فيديو جراف

فيديو جراف.. مشاهد خادشة للحياء.. أحمد ونهى يفجران بركان غضب في حوش عيسى

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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ايمان عبد اللطيف
سادت حالة من الدهشة والاستنكار بين أهالي مركز حوش عيسى بالبحيرة بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" على موقع "يوتيوب"، وهما يرتديان الملابس ويتبادلان القبلات الحارة.


وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض عليهما وتم  التحفظ عليهما وعلى أكثر من 5 مقاطع فيديو، وسجلت القوات اعترافاتهما، وتحرر محضر بالواقعة.




وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ولمزيد من التفاصيل حول غضب في حوش عيسى بالبحيرة شاهد الفيديو جراف التالى.



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