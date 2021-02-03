أكثر من 5 مقاطع.. غضب في حوش عيسى بالبحيرة بعد نشر فيديوهات "أحمد ونهى"

سادت حالة من الغضب بين المواطنين في محافظة البحيرة ، عقب تداول فيديوهات جنسية على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، يؤدي فيه شاب وفتاة من أبناء إحدي قري مركز حوش عيسى دورًا تمثيليًا إباحيًا صريحًا، وهما يرتديان الملابس ويتبادلان القبلات الحارة.





وأعرب "محمد. م"، مدرس لغة عربية ومقيم في مركز حوش عيسى، عن غضبه قائلًا: "مركز حوش عيسى من أشهر المراكز علي مستوي المحافظة التي تتميز بأنه مكون من عائلات مترابطة، وهذه العائلات مازالوا يتمسكون بمبادئ الريف المصري الأصيل، بالإضافة إلى الحياة الهادئة لكن بعد نشر تلك الفيديو من خلال بعض أبناء المركز تعد بمثابة كارثة كبيرة تواجه المجتمع الريفي".





أوضح محمد، أنه لا يعرف المتهمين معرفة شخصية كي يستطيع الحكم على أخلاقهم ونسبهم لأي من العائلات في المركز، مشيرًا إلي أنه تلقى الخبر بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "كل عائلات حوش عيسى اتصدمت بعد تداول الخبر أن أصحاب الفيديوهات الخادشة للحياء من أبناء المركز".





وقال "سعيد. ع"، محامي، إن ما فعله المتهمان يعد تحريضًا على الفسق والفجور والخروج على قيم المجتمع وآدابه العامة، مشيرًا إلي أن ما حدث يقع تحت طائلة القانون، لأنها جريمة صريحة حتى إن كانت مشاهد تمثيلية، فهي تتضمن محتوى خادشا للحياء ويعاقب عليه القانون.





وكان قد بدأت الواقعة عندما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان " أحمد ونهى " والتي تخدش الحياء العام للمجتمع وتساعد على نشر الإباحية والتجرؤ على المبادئ والأخلاق العامة، وبمجرد ظهور الفيديو، بدأت رجال الأمن بمديرية أمن البحيرة في فحصها.





وعلى الفور تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على المتهمين وتم التحفظ عليهم وعلى أكثر من 5 مقاطع فيديو، وسجلت القوات اعترافاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات.







