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اقتصاد

السلع التموينية تتعاقد على 480 ألف طن قمح مستورد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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محمد صبيح
في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ، على كمية (٤٨٠ ألف طن قمح) فترة شحن من ١٥ إلى ٣٠ مارس ٢٠٢١ من مصادر مختلفة :

٢٤٠ الف طن قمح فرنسي
١٢٠ الف طن قمح روسي
٦٠ الف طن قمح أوكراني
٦٠ ألف طن قمح روماني

وذلك في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشيء المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج 
رغيف الخبز البلدي، وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى ٣١ يوليو ٢٠٢١ بالإضافة إلى توريدات القمح المحلي التي سيبدأ توريدها اعتبارًا  من ١٥ أبريل ٢٠٢١.
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