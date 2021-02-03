السلع التموينية تتعاقد على 480 ألف طن قمح مستورد

في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ، على كمية (٤٨٠ ألف طن قمح) فترة شحن من ١٥ إلى ٣٠ مارس ٢٠٢١ من مصادر مختلفة :





٢٤٠ الف طن قمح فرنسي

١٢٠ الف طن قمح روسي

٦٠ الف طن قمح أوكراني

٦٠ ألف طن قمح روماني





وذلك في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشيء المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج